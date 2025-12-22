ضلع میانوالی کے چھوٹے بڑے پٹرول پمپس اور ایجنسیوں کی پیمانے چیک کرنیکا مطالبہ
میانوالی (نامہ نگار)عوامی و سماجی حلقوں گاڑی مالکان اور شہریوں کی اے سی ، ڈی سی مجسٹریٹس ضلعی انتظامیہ ، سول ڈیفنس اور محکمہ پیمانہ جات میانوالی سے اپیل ہے کہ۔۔۔
فوری طور پر ضلع بھر کے چھوٹے بڑے پٹرول پمپس اور ایجنسیوں پر بغیر اطلاع کے چھاپے مار کر ان کے پیمانے چیک کیئے جائیں اور غلط و کم پیمانہ جات والے پمپس ، ایجنسیوں کو بھاری بھر کم جرمانے کیئے جائیں اور کم از کم دو دو ماہ انہیں سیل رکھا جائے تاکہ ان کو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا بھرپور موقعہ مل سکے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ پٹرول ڈیزل پہلے ہی مہنگا ہے اوپر سے حرام کی کٹوتی کر لی جائے تو اس میں سراسر عوام کا ہی نقصان ہے ۔