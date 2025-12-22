مویشی چوری کی کوشش ناکام بنادی گئی ،ملز م فرارہو گئے
خوشاب(نمائندہ دُنیا )چک نمبر51ایم بی کے نواحی ڈیرہ پر موجود پالتو کتوں نے مویشی چوری کی کو شش ناکام بنا دی۔
تفصیلات کے مطابق محمد رمضان تیلی اپنے ڈیرہ پر سویا ہوا تھا رات ایک بجے کتوں کے بھونکنے سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ ڈیرہ کے قریب3 مویشی چور ایک بیل اور ایک بھینس کو لے کر جا رہے تھے ، جب اس نے چوروں کو للکارا تو مویشی چھوڑ کر فائیو موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے ۔محمد رمضان نے فورا پولیس کی ہیلپ لائن پکار ون فائیو پر کال کی تو پولیس نے موقع پر پہنچ پو مویشی اپنی تحویل میں لے کر پڑتال شروع کی تو انکشاف ہوا کہ یہ مویشی چک 12کے سہیل میو کے ڈیرہ سے چوری ہوئے تھے اور بعد از شناخت مالک کے حوالے کر دیئے گئے ۔