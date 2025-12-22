صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے جہلم کا کٹائو،سبزی سے لوڈ رکشہ پانی میں بہہ گیا

  • سرگودھا
شاہپورصدر (نامہ نگار )تحصیل شاہپور کے گائوں کچے والا جلالپور جاگیر کے مقام پر دریائے جہلم کے کٹائو کی زد میں آ کر سبزی سے لوڈ چنگ رکشہ بہہ گیا ،

 ڈرائیور نے درخت کی جڑوں کو پکڑ کر جان بچائی ،دریائے جہلم کے کٹاؤ سے کچے والا جلالپور جاگیر کے مقام پر ایک محنت کش رکشہ ڈرائیور ممتاز اپنے رکشہ پر شلجم اور مولی لوڈ کرکے سبز منڈی لے کر جارہاتھا کہ دریاجہلم کے کنارے جہاں زمینی کٹاو جاری تھا وہاں لوڈر رکشہ کٹاو کی زد میں آکر پانی میں بہہ گیا، محنت کش ممتاز نے دریا کے کنارے ایک درخت کی جڑوں سے لٹک کر جان بچائی قریبی ڈیرہ جات کے لوگوں نے ممتاز کا شور سن کر اسے باحفاظت نکال لیا ، محنت کی ممتاز کے لوڈر ،رکشہ کی تلاش جاری ہے ، شاہپور کے قصابات کچے والا جلالپور جاگیر گاؤں کے مکین پریشان ہیں ،دریائے جہلم کے کنارے تحصیل شاہپور کی زرخیز زمین دریا نگل گیا ہے ۔

 

