  • سرگودھا
کوشش ہے کوئی مریض بازار سے میڈسن نہ خریدے ،ڈی سی

قائد آباد(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین نے کہاکہ پنجاب حکومت شہریوں کے لئے صحت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے اقدامات کر رہی ہے ، حکومت کی کوشش ہے کہ۔۔۔

کوئی بھی مریض بازار سے میڈسن نہ خریدے ، مریض کو ہر ممکن کوشش کرکے ہسپتال سے میڈسن مہیا کی جائے ، ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل اور نرسنگ سٹاف مریضوں کیساتھ اخلاق سے پیش آئیں کسی مریض کیساتھ بداخلاقی اور بدتمیزی ہرگز نہ ہو ، وہ ٹی ایچ کیو ہسپتال کے دور کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ، جبکہ ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبداللہ خان ، اسسٹنٹ کمشنر حسیب الرحمن ، ایم ایس ڈاکٹر محمد آصف ہمراہ تھے ،انہوں نے کہاکہ ڈیوٹی ڈاکٹر مریض کی بروقت نگہداشت اور خیال رکھے اور ضرورت کے مطابق مریض کو اودیات فراہم کرے ، ہسپتال کے سٹاف کی ڈیوٹی میں غفلت برداشت ہرگز نہیں ہوگی اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دیں ، اسی دوران وہ نیا شروع ہونے والا ٹراما سنٹر ، مردانہ، زنانہ، ایمرجنسی وارڈز کا بھی معائنہ کے دوران سہولتوں کا جائزہ لیا اور انتظامی امور کو سراہا جبکہ ٹی ایچ کیو ہسپتال کی بہتر سے بہتر صفائی و ستھرائی کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ہدایت کی ہے دریں اثناء وہ نواحی موضع شمار پر شہری کی شکایت پر دورہ کیا جہاں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے انتظامات کو چیک کیا ہے جہاں ادارہ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے انچارج جو سختی سے تلقین کی ہے کہ صفائی کے نظام کو بہتر کریں آئندہ شکایت نہیں آنی چاہیے۔

 

