مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی کی شہادتوں کا سفر رکا نہیں،طارق خان
موچھ(نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی موچھ کے سیکرٹری اطلاعات طارق خان نے کہا ہے کہ مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی کی شہادتوں کا سفر رکا نہیں،عبدالمالک سے لے کر عثمان بادی تک ہزاروں افراد اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام اور پاکستان کیلئے دے چکے ہیں۔
مشرقی پاکستان میں 11ہزار کارکنان جماعت اسلامی پاکستان کو متحد رکھتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مشرقی پاکستان میں عثمان بادی نے اسلام اور ملت کیلئے شہادت کو سینے سے لگایا۔ کسی بھی جماعت کو یہ شہادتوں کا سفر نصیب نہیں ہوا۔