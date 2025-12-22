ضلع خوشاب میں حادثات کی روک تھام کیلئے ٹریفک پولیس متحرک
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب میں ٹریفک حادثات کی روک تھام اور انسانی زندکیوں کے تحفظ کیلئے ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر متحرک ہو گئی۔
گزشتہ روز ڈی پی او خوشاب کی ہدائت پر ٹریفک پولیس نے گنے سے لوڈ ٹرالیوں پر لائٹ ریفلیکٹر لگائے اور ڈرائیوں کو ریفلیکٹرز کی اہمیت و افادیت کے بارے میں لیکچرز د ئیے اور انہیں ہدا یت کی کی وہ وزنی ٹرالوں کر سڑک کے ایک رسائی پر مناسب رفتار سے چلائیں، تیر رفتار ی، اوورلوڈننگ اور ریلفلیکٹر کے بغیر وزنی ٹرالیاں اور ٹرالر چلانے والوں کیخلاف کاروائی ہو گی ۔