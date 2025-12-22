صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع خوشاب میں حادثات کی روک تھام کیلئے ٹریفک پولیس متحرک

  • سرگودھا
ضلع خوشاب میں حادثات کی روک تھام کیلئے ٹریفک پولیس متحرک

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب میں ٹریفک حادثات کی روک تھام اور انسانی زندکیوں کے تحفظ کیلئے ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر متحرک ہو گئی۔

گزشتہ روز ڈی پی او خوشاب کی ہدائت پر ٹریفک پولیس نے گنے سے لوڈ ٹرالیوں پر لائٹ ریفلیکٹر لگائے اور ڈرائیوں کو ریفلیکٹرز کی اہمیت و افادیت کے بارے میں لیکچرز د ئیے اور انہیں ہدا یت کی کی وہ وزنی ٹرالوں کر سڑک کے ایک رسائی پر مناسب رفتار سے چلائیں، تیر رفتار ی، اوورلوڈننگ اور ریلفلیکٹر کے بغیر وزنی ٹرالیاں اور ٹرالر چلانے والوں کیخلاف کاروائی ہو گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر