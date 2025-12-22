صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی و معاشی استحکام کیلئے قومی سطح پر ڈائیلاگ کی اشد ضرورت :ملک شہادت اعوان

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ کوئی بھی قومی استحکام کے بغیر ترقی و خوشحالی کی منازل طے نہیں کر سکتی پاکستان کے سیاسی و معاشی استحکام کیلئے قومی سطح پر ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے ۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین نے ہمیشہ ذاتی مفادات کی بجائے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو ترجیح دی اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کیا، اس وقت ہماری ملک تاریخ کے نازک ترین دور سے گرز رہا ہے اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں مذاکرات کی میز پر بیٹھ کراجتماعی لائحہ عمل طے کریں۔

