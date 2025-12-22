صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موضع عیسیٰ خیل کا ریکارڈ اور نقشہ مکمل کروایا جائے ‘قاضی وجیہ اللہ ہاشمی

  • سرگودھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا )چیئرمین انجمن تحفظ حقوق شہریان عیسی خیل قاضی وجیہ اللہ ہاشمی نے کہا ہے کہ قبضہ گروپ کیخلاف آرڈینس 2025 مظلوموں کیلئے امید کی کرن ہے ، بیان میں انہوں نے کہا کہ عرصہ دراز سے مالکان انتقال رجسٹری ہونے کے باوجود اپنی زمین سے محروم تھے اب انکو فوری قبضہ جات دئیے جارہے ھیں ،

مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ موضع عیسیٰ خیل اندر حدود کمیٹی کا ریکارڈ محکمہ مال و نقشہ نہ ھونے کی وجہ سے عیسیٰ خیل کی غریب عوام کے آرڈینس کے فوائد سے محروم ھونے کا اندیشہ ہے ، تحصیل عیسیٰ خیل اندرحدود کمیٹی ریکارڈ مکمل کروائیں ۔

 

