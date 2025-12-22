موضع عیسیٰ خیل کا ریکارڈ اور نقشہ مکمل کروایا جائے ‘قاضی وجیہ اللہ ہاشمی
کالاباغ (نمائندہ دنیا )چیئرمین انجمن تحفظ حقوق شہریان عیسی خیل قاضی وجیہ اللہ ہاشمی نے کہا ہے کہ قبضہ گروپ کیخلاف آرڈینس 2025 مظلوموں کیلئے امید کی کرن ہے ، بیان میں انہوں نے کہا کہ عرصہ دراز سے مالکان انتقال رجسٹری ہونے کے باوجود اپنی زمین سے محروم تھے اب انکو فوری قبضہ جات دئیے جارہے ھیں ،
مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ موضع عیسیٰ خیل اندر حدود کمیٹی کا ریکارڈ محکمہ مال و نقشہ نہ ھونے کی وجہ سے عیسیٰ خیل کی غریب عوام کے آرڈینس کے فوائد سے محروم ھونے کا اندیشہ ہے ، تحصیل عیسیٰ خیل اندرحدود کمیٹی ریکارڈ مکمل کروائیں ۔