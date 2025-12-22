صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم چور شہریوں کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے اڑے

  • سرگودھا
نامعلوم چور شہریوں کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے اڑے

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)نامعلوم چور مختلف مقامات سے شہریوں کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے اڑے ۔

 نواحی چک 71جنوبی میں وسیم کے ڈیرے سے تقریباً 5لاکھ روپے مالیت کی بھینس چوری کر لی گئی۔ اسی طرح چک 81کے رہائشی حسرت اقبال کے ڈیرے سے 50ہزار روپے مالیت کا لوہے کا گیٹ جبکہ لالوآلی کے رہائشی محمد ناصر کے ڈیرے سے 55ہزار روپے مالیت کی بکری چرا لی گئی۔مسلسل بڑھتی چوری کی وارداتوں کے باعث علاقہ مکین شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں اور شہریوں نے پولیس کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ پولیس کے مطابق نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر