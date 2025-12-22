نامعلوم چور شہریوں کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے اڑے
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)نامعلوم چور مختلف مقامات سے شہریوں کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے اڑے ۔
نواحی چک 71جنوبی میں وسیم کے ڈیرے سے تقریباً 5لاکھ روپے مالیت کی بھینس چوری کر لی گئی۔ اسی طرح چک 81کے رہائشی حسرت اقبال کے ڈیرے سے 50ہزار روپے مالیت کا لوہے کا گیٹ جبکہ لالوآلی کے رہائشی محمد ناصر کے ڈیرے سے 55ہزار روپے مالیت کی بکری چرا لی گئی۔مسلسل بڑھتی چوری کی وارداتوں کے باعث علاقہ مکین شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں اور شہریوں نے پولیس کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ پولیس کے مطابق نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے ۔