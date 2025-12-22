رفتار ٹرک نے ایک راہگیر کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )کٹھہ چوک میں الصبح تیز رفتار ٹرک نے ایک راہگیر کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا اور ٹرک ڈرائیور اسے خون میں لت پت چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا ،
حادثے کی اچلاد ملتے ہی ریسکیو1122کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی جس نے زخمی راہگیر35سالہ شجاع خان کو موقع پر ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد مزید علاج کیلئے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد منتقل کیا ، جہاں سے اسے تشویشناک حالت کے پیش نظر الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا ہے ۔