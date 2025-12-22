صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار ملزم سے چوری شدہ بکری برآمد

  • سرگودھا
موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر مویشی چوروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ موچھ نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمہ میں گرفتار ملزم اعجاز سے دوران تفتیش ایک عدد چوری شدہ بکری مالیتی رقم 20روپے ،پستول برآمد کر لیا ۔

