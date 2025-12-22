صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
واں بھچراں(نمائندہ دنیا )میانوالی پولیس نے واں بھچراں کے نواحی علاقہ چھدرو کے مختلف علاقوں میں سپیشل کومبنگ سرچ آپریشن کیا گیا۔

وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے خصوصی احکامات کی روشنی میں ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر شر پسند عناصر کی گرفتاریوں اور ضلع بھر میں لاء اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کیلئے روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔ چھدرو کے مختلف علاقوں سرور چوک، چھدرو چوک اور وانڈھا محمد خانی خیل میں گھروں و ڈیرہ جات کی تلاشی لی گئی اور افراد کی ای پولیس ایپلیکیشن کے ذریعے ویری فکیشن کی گئی۔ 

 

