سینئر سول جج خوشاب امین شہزاد کا تحصیل کورٹس قائد آباد کا دورہ
قائد آباد(نمائندہ دنیا)انتظامی امور کے سربراہ امین شہزاد سینئر سول جج ڈسٹرکٹ خوشاب نے تحصیل کورٹس قائد آباد ضلع خوشاب کا وزٹ کیا
اس موقع پر شکیل احمد سِول جج تحصیل قائد آباد ، اختر عباس کھارا ایڈووکیٹ صدر ڈسٹرکٹ بار خوشاب، ملک طاہر نواز اعوان ایڈووکیٹ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار خوشاب، پیر مسعود الحسن گیلانی ایڈووکیٹ صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن قائد آباد ، ملک عدنان احمد گنجیال ایڈووکیٹ جنرل سیکرٹری تحصیل بار ایسوسی ایشن قائد آباد اور ایکسیئن بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ ضلع خوشاب بھی موجود تھے ، جس میں لیڈیز بارروم کی جگہ کا تعین، ای لائبریری اور سولر سسٹم کی انسٹالیشن نیز بارروم کی رینوویشن اورچیمبرز کے سامنے ٹف ٹائل اور مزید دیگر ترقیاتی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی ، معزز جج ب نے متعلقہ محکمے کو متذکرہ امور کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت کی ۔