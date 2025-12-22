صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر سول جج خوشاب امین شہزاد کا تحصیل کورٹس قائد آباد کا دورہ

  • سرگودھا
سینئر سول جج خوشاب امین شہزاد کا تحصیل کورٹس قائد آباد کا دورہ

قائد آباد(نمائندہ دنیا)انتظامی امور کے سربراہ امین شہزاد سینئر سول جج ڈسٹرکٹ خوشاب نے تحصیل کورٹس قائد آباد ضلع خوشاب کا وزٹ کیا

اس موقع پر شکیل احمد سِول جج تحصیل قائد آباد ، اختر عباس کھارا ایڈووکیٹ صدر ڈسٹرکٹ بار خوشاب، ملک طاہر نواز اعوان ایڈووکیٹ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار خوشاب، پیر مسعود الحسن گیلانی ایڈووکیٹ صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن قائد آباد ، ملک عدنان احمد گنجیال ایڈووکیٹ جنرل سیکرٹری تحصیل بار ایسوسی ایشن قائد آباد اور ایکسیئن بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ ضلع خوشاب بھی موجود تھے ، جس میں لیڈیز بارروم کی جگہ کا تعین، ای لائبریری اور سولر سسٹم کی انسٹالیشن نیز بارروم کی رینوویشن اورچیمبرز کے سامنے ٹف ٹائل اور مزید دیگر ترقیاتی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی ، معزز جج ب نے متعلقہ محکمے کو متذکرہ امور کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر