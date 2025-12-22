شادی کی تقریب میں ہلڑ بازی،دلہا اورباراتیوں پر مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شادی کی تقریب میں ہلڑ بازی، اور قوانین کی خلاف ورزی پر پولیس کا ایکشن، دولہا، اسکے بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا ،
پولیس کے مطابق مخبر کی اطلاع پر سیال شریف میں محمد بلال نامی نوجوان کی شادی کی تقریب میں کاروائی کی گئی تو موقع پر موجود افراد اونچی آواز میں ساؤنڈ سسٹم چلانے کے ساتھ ساتھ پنڈال میں ڈانس اور غل غپاڑہ کر رہے تھے ، جو کہ پولیس کو دیکھتے ہی تاریکی اور فصلوں کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلے ،تاہم دولہا محمد بلال، اسکے بھائی سمیت 13نامزد اور چھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔