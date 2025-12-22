صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او ہیلتھ بھکر کی ڈاکٹروں کوشوکاز نوٹس کی مذمت کرتے ہیں، سکندر حیات وڑائچ

  • سرگودھا
سی ای او ہیلتھ بھکر کی ڈاکٹروں کوشوکاز نوٹس کی مذمت کرتے ہیں، سکندر حیات وڑائچ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پی ایم اے بھکر کے جائز مطالبات کی حمایت اور سی ای او ہیلتھ بھکر کی ڈاکٹروں کے خلاف شوکاز نوٹس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔

 ان خیالات کا اظہار صدر پی ایم اے سرگودھا ’ نائب صدر پی ایم اے پنجاب ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے اپنے بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سی ای او ہیلتھ بھکر کو یہ جسارت ناگزار گزری کہ پی ایم اے بھکر نے اپنے مطالبات کیلئے آواز اٹھائی’ اپنے مطالبات کے حق میں بولنے کی سی ای او ہیلتھ بھکر کی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی اور شوکاز نوٹس بلکہ فورتھ شیڈول میں شامل کرنے کی دھمکی دینا ناقابل قبول ہے ۔ 

 

