صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل سواروں نے نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا

  • سرگودھا
موٹر سائیکل سواروں نے نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا

کندیاں (نمائندہ دنیا) جرنیلی روڈ پر گلی ٹھیکیدار والی کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔

پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ شام پیش آیا جب نامعلوم ملزمان نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نوجوان راسب وٹو پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے مقتول کے لواحقین کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی استحکام کیلئے طویل المدتی پالیسی منصوبہ بندی ناگزیر، قیصر شیخ

رینجرز کیڈٹ کالج چکری میں یومِ والدین کی تقریب

ڈیجیٹل مستقبل کی اخلاقی،فکری سمت کا تعین ضروری،وجیہہ قمر

ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹماٹر کی بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی، وزیر زراعت

وفاقی محتسب کی جانب سے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افسروں میں ایوارڈ تقسیم

کرسمس، راولپنڈی میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر