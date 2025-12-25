صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
صوبائی محتسب پنجاب کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کی سماعت

شاہ پور صدر (نامہ نگار) کنسلٹنٹ صوبائی محتسب پنجاب، ریجنل آفس سرگودھا، چوہدری ممتاز احمد دیو نے بدھ کے روز میونسپل کمیٹی شاہ پور صدر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔

کھلی کچہری کے دوران تحصیل شاہ پور کے شہریوں نے مختلف سرکاری اداروں سے متعلق شکایات پیش کیں۔ اس موقع پر چوہدری ممتاز احمد دیو نے کہا کہ صوبائی محتسب پنجاب شہریوں کو سرکاری دفاتر میں درپیش مسائل کے فوری اور مفت حل کی سہولت فراہم کر رہا ہے اور عوام بلا جھجک دفتری اوقات میں رجوع کر سکتے ہیں۔کھلی کچہری میں تجاوزات، ستھرا پنجاب ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، غیر قانونی کالونیز سمیت دیگر محکموں کے خلاف شکایات درج کی گئیں۔

