ای بر پورٹل پر موصول درخواستوں پر پیشرفت جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
ای بر پورٹل پر موصول درخواستوں پر پیشرفت جائزہ اجلاس

چاروں اضلاع میں 672 درخواستیں وصول، 496 منظور کی گئیں، بریفنگشفاف طریقہ کار یقینی بنایا جائے، شہریوں کو دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں، کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ای بر پورٹل پر موصول ہونے والی درخواستوں کی پیش رفت کے جائزے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چاروں اضلاع میں اب تک 672 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جن میں سے 496 کی منظوری دی جا چکی ہے جبکہ 504 درخواستوں پر پراسس مکمل ہو گیا ہے ۔ 18 درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔کمشنر سرگودہا نے ہدایت کی کہ پورٹل کے ذریعے عوام کو سہولت فراہم کی جائے ، شفاف طریقہ کار یقینی بنایا جائے اور شہریوں کو دفاتر کے غیر ضروری چکر نہ لگانے پڑیں۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو درخواستوں کے بروقت ازالے اور سسٹم اسسٹنس جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ 

