  • سرگودھا
38 ٹن گندم خیبر پختونخوا سمگل کرنیکی کوشش ناکام

گندم سے لوڈ ٹرک روک کر چیک تو فوڈ گرین پرمٹ نہ ہونے کا انکشاف ہوا، ڈرائیور ز ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گئے ،گندم سے آٹا بنا کر عوام کو کنٹرول ریٹ پر فراہم کرنیکا فیصلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں محکمہ خوراک کی ٹیم نے خیبر پختونخوا گندم کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی 38 ٹن سے زائد گندم قبضہ میں گندم سمگلنگ کرنے کے الزام میں دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا محکمہ خوراک کے حکام کا کہنا تھا کہ فوڈ گرین پرمٹ کے بغیر گندم خیبر پختو نخوا سمگل کی جا رہی تھی چھاپے کے دوران ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تفصیل کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ محمد منیر احمد کی سربراہی میں ٹیم نے بھیرہ روڈ جھاوریاں کے قریب گندم سے لوڈ ٹرک چیک کیے تو انکشاف ہوا کہ غیر قانونی طریقے سے سمگلنگ کر کے خیبر پختونخوا لے جایا جا رہا ہے اس دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ عبدالخالق اور آکاش جو گندم کی غیر قانونی سمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں یہ گندم بھی ان کی ملکیت ہے موقع پر انکوائری کے دوران ہی ڈرائیور ز ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گئے محکمہ خوراک کے حکام نے تھانہ جھاوریاں میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہوئے گندم قبضہ میں لے لی محکمہ خوراک کے حکام کا کہنا تھا کہ ملزمان کے پاس کسی قسم کا گندم لے جانے کا پرمٹ بھی موجود نہیں تھا ،برآمد کی گئی گندم کو اب آٹا میں تبدیل کر کے عوام کو کنٹرول ریٹ فراہم کیا جائے گا دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ جن ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کی تلاش کی جا رہی ہے۔

