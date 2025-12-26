صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب:کرنٹ لگنے سے طالبعلم کی حالت تشویشناک

  • سرگودھا
خوشاب:کرنٹ لگنے سے طالبعلم کی حالت تشویشناک

خوشاب(نمائندہ دُنیا)نواحی قصبہ ہڈالی میں کرنٹ لگنے سے 13سالہ طالبعلم کی حالت تشویشناک ، محلہ سنبلیانوالا میں 13سالہ محمد خبیب ولد محمد فاروق اپنے گھر کی چھت پر کام کر رہا تھا۔

کہ اس دوران اس کا ہاتھ اوپر سے گزرنے والی بجلی کی ہائی وولٹیج لائن سے ٹکرا گیا جس کے باعث اسے بجلی کا شدید جھٹکا لگا ، یہ جھٹکا انتا شدید تھا کی اس کے پاؤں سے چنگاریاں نکلیں ۔ اسے فوری طور پر ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد منتقل کیا جہاں سے اسے تشویشناک حالت کے پیش نظر الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ