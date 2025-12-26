صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 800 کلو مضرِ صحت گوشت برآمد

  • سرگودھا
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 800 کلو مضرِ صحت گوشت برآمد

ٹیم نے گوشت کا معائنہ کیا اور مضرِ صحت قرار دیتے موقع پر ہی تلف کر دیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)فوڈ اتھارٹی اور محکمہ لائیو اسٹاک کی مشترکہ ٹیم نے لاہور روڈ پر مانگی پل کے قریب کارروائی کرتے ہوئے بیمار جانوروں کا مضرِ صحت گوشت فروخت کرنے کی اطلاع پر ایک حویلی سے 800 کلو گرام گوشت برآمد کر لیا، جو ناقابلِ استعمال اور بدبودار تھا۔ٹیم نے برآمد شدہ گوشت کا معائنہ کیا اور اسے مضرِ صحت قرار دیتے ہوئے موقع پر ہی تلف کر دیا۔ کارروائی کے دوران حویلی میں موجود ملزم ذوالفقار کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ اس کا ساتھی آصف موقع سے فرار ہو گیا۔پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ