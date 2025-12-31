صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شراب کشید کرنے والا سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا

  • سرگودھا
شراب کشید کرنے والا سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا

مخبر کی اطلاع پر پولیس کا چھاپہ،نزاکت حسین شراب کشید کرتے پکڑا گیا120لٹرشراب تیار کر کے 3 پلاسٹک کینز میں رکھی گئی تھی،مقدمہ درج

شاہ پور صدر (نامہ نگار)مخبر کی اطلا ع پر شراب کشید کرنے والا گروہ سامان کشید و شراب سمیت پولیس نے دھر لیا بڑی مقدمہ میں شراب اور کچی شراب برآمد مقدمہ درج تفصیلا ت کے مطابق پولیس تھانہ جھاوریاں کو بذریعہ مخبر اطلاع ملی کہ نزاکت حسین اس وقت اپنے ڈیرہ جھاوریاں میں شراب کشید کر رہا ہے پولیس پارٹی نے ریڈ کیا تو ملزم نزاکت حسین اپنے ڈیرہ پر شراب کشید کرنے میں مصروف تھا پولیس تھانہ جھاوریاں نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور سامان کشید سلنڈر برتن وغیرہ قبضہ میں لے لیے ، ملزم نے شراب کشید کرکے تین مختلف سائز کے کینوں میں ڈال رکھی تھی ٹوٹل شراب 120 لٹر برآمد ہوئی ملزم نے شراب کشید کرکے فروخت کرتا تھا اور خود بھی پیتا تھا پولیس تھانہ جھاوریاں نے ملزم کے خلاف شراب ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آج سے ڈبل ڈیکربس سروس کا آغاز

کراچی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ سیل کرنے کا معاملہ:ایف آئی اے عجلت میں کارروائی نہ کرے،میئر کا خط

ہمدرد فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ پروگرام،125طلبہ منتخب

میئر نے کڈنی ہل پارک میں ڈیڑھ ایکڑ پر محیط برڈ آئیوری کا سنگِ بنیاد رکھ دیا

وزیر داخلہ سندھ کا پولیس کی ترقیاتی اسکیموں کے جامع جائزہ کا اجلاس

حکومت ٹاؤن چیئرمینز کو اختیارات دینے سے گریزاں، منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر