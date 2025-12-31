صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محبوبہ پر رقم لٹا کر ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچانے والا شخص دھر لیا گیا

  • سرگودھا
محبوبہ پر رقم لٹا کر ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچانے والا شخص دھر لیا گیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) محبوبہ پر رقم لٹا کر ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچانے والا شخص دھر لیا گیا۔

 پولیس کے مطابق 10شمالی سے انس علی نے پولیس ایمرجنسی نمبر پر اطلاع کی کہ دو نامعلوم ڈاکوؤں نے اس س 49ہزار روپے چھین لئے اور فرار ہوگئے، جس پر پولیس نے فوری جائے وقوعہ کا معائنہ کیا جانچ پڑتال کے دوران اس امر کی تصدیق ہوئی کہ مذکورہ شخص نے رقم محبوبہ پر لٹا دی اور گھر والوں سے بچنے کیلئے وار دات کا جھوٹا ڈرا مہ رچایا ہے جس پر اسے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد : جابہ، پنڈوریاں میں ماڈل قبرستان، ڈمپنگ سائٹ کی منتقلی کی منظوری

آزاد کشمیر میں ٹیکنیکل اداروں کا قیام وقت کی ضرورت : قاسم نون

بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ

ریڈ زون اور ڈپلومیٹک ایریا کی سکیورٹی مزید سخت کرنیکی ہدایت

لین کی خلاف ورزی،بھکاریوں کیخلاف ٹاسک فورسز تشکیل

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مختلف پروگراموں کی منظوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر