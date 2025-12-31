صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائد آباد:تحصیل بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع

  • سرگودھا
قائد آباد:تحصیل بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع

قائد آباد (نمائندہ دنیا) تحصیل بار ایسوسی ایشن قائد آباد کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں کاغذاتِ نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں۔

تحصیل بار کے انتخابات آئندہ ماہ 10 جنوری 2026 بروز ہفتہ منعقد ہوں گے، جس کے لیے وکلاء برادری میں خاصی گہماگہمی پائی جا رہی ہے۔ الیکشن کے لیے مختلف گروپس کی جانب سے امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ خالد اتراء گروپ کی طرف سے صدر کے عہدے کے لیے فتح خان نیازی ایڈووکیٹ جبکہ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے ملک پرویز اقبال گنجیال ایڈووکیٹ میدان میں ہیں۔ دوسری جانب قائد اعظم لائرز اور یونائٹیڈ گروپس کے مشترکہ امیدواروں میں صدر کے لیے ملک محمد رمضان اعوان ایڈووکیٹ اور جنرل سیکرٹری کے لیے ملک قادر بخش گنجیال ایڈووکیٹ شامل ہیں۔تحصیل بار کے انتخابات میں وکلاء برادری کی جانب سے بھرپور شرکت متوقع ہے جبکہ دونوں پینلز کے درمیان سخت مقابلے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

لودھراں میں ہاکی سٹیڈیم کیلئے منصوبہ تیار کرنے کا حکم

زکریا یونیورسٹی، گاڑیوں کیلئے پٹرول سپلائی بند

نامزد سمیت نامعلوم ملزموں نے 2لڑکیاں اغوا کرلیں

ڈاکو دو شہریوں سے نقدی اور دوموبائل فون چھین کر فرار

مختلف ٹریفک حادثات میں سات افراد زخمی ہوگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر