صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی شاہ پور کی فائربریگیڈ گاڑی ناکارہ ہوگئی

  • سرگودھا
میونسپل کمیٹی شاہ پور کی فائربریگیڈ گاڑی ناکارہ ہوگئی

گاڑی 2001میں فراہم ،2ڈرائیوردئیے گئے ،دیکھ بھال نہ ہونے پر تباہ

شاہ پور صدر (نامہ نگار ) میونسپل کمیٹی شاہ پور صدر کی واحد فائربریگیڈ گاڑی کھڑے کھڑے ناکارہ ہو گئی ، مرمت کا کوئی انتظام نہ ہو سکا ۔ یہ گاڑی 2001 میں سرگودہا کارپوریشن نے ایم سی شاہ پور صدر کو فراہم کی تھی جس کے ساتھ دو ڈرائیور بھیجے گئے تھے بعدازاں ڈرائیور واپس بلا لئے گئے ۔ ایم سی کے پاس ڈرائیور اور دیگر عملہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ گاڑی اولڈٹاون کمیٹی میں کھڑی کر دی گئی جہاں دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ خستہ حالی کا شکار ہوتے ہوتے کباڑ بن گئی ، شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ گاڑی فروخت کر کے آگ بجھانے کیلئے نئی فائربریگیڈ گاڑی خرید کی جائے تاکہ شاہ پور صدر و گردونواح میں آگ لگنے کی صورت میں فی الفور آگ بجھائی جا سکے۔ اور شہریوں کی قیمتی املاک کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔ اس سے پہلے آگ لگنے کی صورت میں سرگودہا اور خوشاب سے فائر بریگیڈ بلوائے جاتے ہیں جن کے آتے آتے لوگوں کو سامان جل کر راکھ ہو جاتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

لودھراں میں ہاکی سٹیڈیم کیلئے منصوبہ تیار کرنے کا حکم

زکریا یونیورسٹی، گاڑیوں کیلئے پٹرول سپلائی بند

نامزد سمیت نامعلوم ملزموں نے 2لڑکیاں اغوا کرلیں

ڈاکو دو شہریوں سے نقدی اور دوموبائل فون چھین کر فرار

مختلف ٹریفک حادثات میں سات افراد زخمی ہوگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر