صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامرس اینڈ جنرل کیڈر کی نمائندہ تنظیموں کی کالجز کی آؤٹ سورس پالیسی پر مشاورت

  • سرگودھا
کامرس اینڈ جنرل کیڈر کی نمائندہ تنظیموں کی کالجز کی آؤٹ سورس پالیسی پر مشاورت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کامرس اینڈ جنرل کیڈر کی نمائندہ تنظیموں کا مشاورتی اجلاس گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج سرگودھا میں آج منعقد ہوا۔

 جس میں کالجز کی آؤٹ سورس کی حکومتی پالیسی پر مشاورت کی گئی اور مستقبل کا لائحہ تیار کیا گیا اور حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو آؤٹ سورس نہ کیا جائے بلکہ ان اداروں کی ورکنگ بہتر کرنے لیے پرنسپل اور سٹاف والدین سے مشاورت کی جائے پپلا اور کامرس ونگ کے نمائندوں کو اعتماد میں لے کر بہتر پالیسی مرتب کی جائے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرگودھا ڈویژن کے منتخب سیاسی قیادت سے فوری ملاقات کرکے ان کو اداروں کے تحفظ کیلئے کردار ادا کرنے کا کہا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 170 سکولوں میں نئے کلاس رومز کیلئے فنڈز منظور

ڈپٹی کمشنر کا اے سی کیساتھ تحصیل ہسپتال وزیر آ باد کا دورہ

پی ایم اے گوجرانوالہ کی نئی رجیم نے حلف اٹھا لیا

یورپ میں گجرات کی ایکسپورٹس بڑھانا چاہتا ہوں :محمد ناصر

راہوالی:وارڈ4 میں نالیاں بند ، پا نی جمع ، شہریوں کو مشکلات

حافظ آباد:بائی پا س ریلوے لائن فلائی اوور ٹریفک کیلئے اوپن

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر