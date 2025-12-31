صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز عبدالغفار اولکھ میانوالی ڈپٹی ڈائریکٹر سرگودھا ڈویژن تعینات

  • سرگودھا
اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز عبدالغفار اولکھ میانوالی ڈپٹی ڈائریکٹر سرگودھا ڈویژن تعینات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیکرٹری ایگریکلچر اینڈ فشریز ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز عبدالغفار اولکھ میانوالی کو ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز سرگودھا ڈویژن تعینات کر دیا۔۔۔

جنہوں نے چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا، ایپکفا سرگودھا کے چیئرمین عدنان اکرام،صدر ولید علی عطاری ،جنرل سیکرٹری لقمان احمد نے عبدالغفار اولکھ کی تعیناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ کلاس فور ملازمین کے مسائل کے حل کیلئے اقدامات اٹھائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آج سے ڈبل ڈیکربس سروس کا آغاز

کراچی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ سیل کرنے کا معاملہ:ایف آئی اے عجلت میں کارروائی نہ کرے،میئر کا خط

ہمدرد فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ پروگرام،125طلبہ منتخب

میئر نے کڈنی ہل پارک میں ڈیڑھ ایکڑ پر محیط برڈ آئیوری کا سنگِ بنیاد رکھ دیا

وزیر داخلہ سندھ کا پولیس کی ترقیاتی اسکیموں کے جامع جائزہ کا اجلاس

حکومت ٹاؤن چیئرمینز کو اختیارات دینے سے گریزاں، منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر