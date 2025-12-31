صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی، اقدام قتل کے مقدمات میں گرفتار 2 ملزمان سے اسلحہ برآمد

  • سرگودھا
میانوالی، اقدام قتل کے مقدمات میں گرفتار 2 ملزمان سے اسلحہ برآمد

میانوالی (نامہ نگار) تھانہ صدر میانوالی پولیس نے اقدامِ قتل کے مقدمات میں گرفتار دو ملزمان سے دورانِ تفتیش مستعملہ اسلحہ برآمد کر لیا۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر تھانہ صدر نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اقدام قتل کے مقدمات میں گرفتار ملزمان محسن اور شہریار سکنہ میانوالی سے تفتیش کے دوران انکشاف پر ملزم محسن کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والا 30 بور پسٹل برآمد کر لیا۔ ملزم اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کر سکا، جس پر اس کے خلاف تھانہ صدر میں الگ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جھنگ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، جاری منصوبوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا مختلف سکولوں کا دورہ، ضروری ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو سمیت مختلف مقامات کا دورہ

شاہراؤں کو خوبصورت بنانے کیلئے جامع پلان مرتب کریں:ڈپٹی کمشنر

3 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی گئی

ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس ،ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر