صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن ڈور پالیسی، ڈی سی خوشاب نے شہریوں کے مسائل سنے

  • سرگودھا
اوپن ڈور پالیسی، ڈی سی خوشاب نے شہریوں کے مسائل سنے

شہریوں کے مسائل کا بروقت حل ہماری ترجیح اور ذمہ داری:جہانزیب حسین لابر

خوشاب (نمائندہ دُنیا) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خوشاب نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا بروقت حل ہماری اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے ، مسائل کے حل میں کسی قسم کی رکاوٹ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

انہوں نے تمام افسران کو تنبیہ کی کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، غفلت اور لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت ہے کہ شہریوں سے خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے اور ان کی مکمل رہنمائی کی جائے تاکہ انہیں بار بار دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا دفتر شہریوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے اور وہ بلا جھجک آ کر اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں، جنہیں فوری طور پر حل کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 170 سکولوں میں نئے کلاس رومز کیلئے فنڈز منظور

ڈپٹی کمشنر کا اے سی کیساتھ تحصیل ہسپتال وزیر آ باد کا دورہ

پی ایم اے گوجرانوالہ کی نئی رجیم نے حلف اٹھا لیا

یورپ میں گجرات کی ایکسپورٹس بڑھانا چاہتا ہوں :محمد ناصر

راہوالی:وارڈ4 میں نالیاں بند ، پا نی جمع ، شہریوں کو مشکلات

حافظ آباد:بائی پا س ریلوے لائن فلائی اوور ٹریفک کیلئے اوپن

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر