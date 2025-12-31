صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری واجبات کی سو فیصد وصولی یقینی بنائی جائے، اسد مگسی

  • سرگودھا
سرکاری واجبات کی سو فیصد وصولی یقینی بنائی جائے، اسد مگسی

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت اجلاس، واجبات کی وصولی کا جائزہ لیا گیا

میانوالی (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنراسد عباس مگسی کی زیر صدارت مختلف ریوینیو معاملات کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز میانوالی، عیسیٰ خیل، پپلاں اور ریوینیو و پلس پراجیکٹ کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں سرکاری واجبات کی وصولی، ای گرداوری، کھیوٹ موٹیشن اور پلس پراجیکٹ کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سرکاری واجبات کی سو فیصد وصولی یقینی بنائی جائے اور مشترکہ کھاتوں کی تقسیم کے عمل کو تیز کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

لودھراں میں ہاکی سٹیڈیم کیلئے منصوبہ تیار کرنے کا حکم

زکریا یونیورسٹی، گاڑیوں کیلئے پٹرول سپلائی بند

نامزد سمیت نامعلوم ملزموں نے 2لڑکیاں اغوا کرلیں

ڈاکو دو شہریوں سے نقدی اور دوموبائل فون چھین کر فرار

مختلف ٹریفک حادثات میں سات افراد زخمی ہوگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر