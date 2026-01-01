فاطمہ جناح روڈ اوور ہیڈ برج کے اطرف تجاوزات کی بھربار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فاطمہ جناح روڈ اوور ہیڈ برج کی تعمیر کے وقت نقشے کے مطابق دونوں اطراف سڑکیں بنائی گئی تھیں۔۔۔
مگر پختہ اور عارضی تجاوزت کے باعث ایک سڑک مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ آبادی سے ملحقہ سڑک پر بڑھتا جا رہا ہے ،بالخصوص اسلا پورہ ریلوے پھاٹک کی بندش کے دوران لگنے والی لمبی قطاروں میں گاڑیاں ایک ایک گھنٹہ پھنسی رہتی ہیں۔ جبکہ تجاوزات اور بڑھتا ہوا ٹریفک دباؤ حادثات میں اضافہ کا موجب بھی بنا ہوا ہے ،یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ تجاوزات ختم کر کے دونوں راستے بحال کرنے کی تجویز ٹریفک حکام بھی سول ایڈمنسٹریشن کو بھجوا چکے ہیں جس پر عملدرآمد مبینہ طور پر سیاسی دباؤ کی وجہ سے التواء کا شکار ہے ملحقہ آبادیوں کے مکینوں نے وزیر اعلی پنجاب اورکمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ پل کے نقشہ کے مطابق دونوں اطراف کی سڑکیں تجاوزات کا خاتمہ کر کے بحال کی جائیں۔