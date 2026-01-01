صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع خوشاب میں خونخوار آوارہ کتوں کی بھرمار ، ضلعی ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب میں خونخوار آوارہ کتوں کی بھرمار ہو گئی ، صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے ضلعی ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس ڈی سی آفس کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔

 ڈپٹی کمشنر جہانزیب حسین لابر کی زیر صدرات منعقدہ اس اہم اجلاس میں موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر خوشاب نے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کیلئے آوارہ کتوں کا مسئلہ فوری حل کرنے اور روڈ سیفٹی کیلئے اٹھائے گئے اقدامات کو مزید موثر بنانے کی ہدائت کی۔

