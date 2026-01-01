صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی بلدیاتی حلقہ بندیوں کیلئے شیڈول جاری ،تجاویز طلب

  • سرگودھا
6جنوری کے بعد درخواستوں ناقابل قبول،24جنوری کو فہرستیں آویزاں

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) حکومت پنجاب نے نئی بلدیاتی حلقہ بندیوں کے سلسلہ میں شیڈول جاری کر دیا ، میونسپل کارپوریشن ،میونسپل کمیٹی ، ٹاون کمیٹی ، یونین کونسلوں کی ابادی کے مطابق نئی حد بندیاں طے کرنے کیلئے ڈپٹی کمشنر سرگودہا کو انچارج بنایا گیا ہے ، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان اور لوکل گورنمنٹ کے ادارے تحصیل سطح پر حد بندیوں کی نگرانی کریں گے اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن ریٹائر وسیم نے حد بندیوں کے سلسلہ میں شہریوں سے تجاویز طلب کر لی ہیں  ڈپٹی کمشنر سرگودہا جبکہ تحصیل سطح پر اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر میں چھ جنوری 2026 تک جمع کرا سکتے ہیں ۔

