صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسد عباس مگسی کا ہسپتالوں کا دورہ، شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ

  • سرگودھا
اسد عباس مگسی کا ہسپتالوں کا دورہ، شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ

ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج معالجہ کی تما م سہولیات فراہم کی جائیں ،ڈی سی

میانوالی (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق لوگوں کو بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا نے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے مریم نواز ہاسپٹل چکڑالہ،موسیٰ خیل اور ابا خیل میں فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے دونوں ہسپتالوں کے مختلف شعبہ جات شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا، عملہ کی حاضری صفائی ستھرائی کے نظام اور طبی سہولیات کاجائزہ لیا۔

انھوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ حکو متی ویژن کے مطابق ان ہسپتالوں میں ا ٓنیوالے مریضوں کو علاج معالجہ کی تما م سہولیات فراہم کی جائیں۔بعد ازاں انھوں نے ابا خیل کے مقام پر فیلڈ ہسپتال کا بھی معائنہ کیا اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے عمل کا جائزہ لیا۔انہوں نے فیلڈ ہسپتال کے ڈاکٹر ز اور عملہ کو ہدایت کی کہ لوگوں کو علا ج معالجہ کی تما م بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کی جا ئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن