صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں کا فاریسٹ پارک بنیادی سہولیات سے محروم

  • سرگودھا
کندیاں کا فاریسٹ پارک بنیادی سہولیات سے محروم

میانوالی (نامہ نگار )سابقہ دور حکومت میں 18 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا کندیاں فاریسٹ پارک بنیادی سہولیات سے محروم ہے ۔

محکمہ جنگلات کی جانب سے پارک کی دیکھ بھال کے لیے نہ تو عملہ بھرتی کیا گیا ہے اور نہ ہی موجود ٹک شاپس و کنٹینز کو فعال کیا گیا۔پارک میں لگے جھولے اور بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے سیر و سیاحت کے لیے آنے والے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور محکمہ جنگلات کے حکام سے پارک میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان