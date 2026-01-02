صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا اچانک دورہ

خوشاب (نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا اچانک دورہ کیا اور ایمرجنسی، آؤٹ ڈور، ان ڈور، لیبارٹریز، تھیلیسیمیا سنٹر اور فارمیسی کا تفصیلی معائنہ کیا۔

انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ایمرجنسی سمیت تمام شعبہ جات میں ادویات کی دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر احمد خان نے ڈپٹی کمشنر کو ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات پر بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فری میڈیسن ویژن پر مکمل عملدرآمد کیا جائے گا۔ معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری، ڈیوٹی روسٹر اور صفائی انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور مزید بہتری کی ہدایات جاری کیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کا صنعتی یونٹس کیخلاف کریک ڈاؤن ، ڈرینج لائنز میں پانی ڈالنے والوں کو نوٹس کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس کا انعقاد

ٹو بہ :عوامی ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد، ضروری احکامات جاری

شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ مسائل کا حل ترجیح :علی اکبربھنڈر

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا بھی عوامی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد

ایف ڈی اے کے ریٹائرڈ افسر کے اعزاز میںالوداعی تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان