صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2026سے قو م کی بڑ ی ا میدیں اور توقعات ہیں : مرزافضل ا لر حمن

  • سرگودھا
2026سے قو م کی بڑ ی ا میدیں اور توقعات ہیں : مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہاہے کہ 2026سے قو م کی بڑ ی ا میدیں اور توقعات ہیں لیکن یہ اسی صور ت پور ی ہو ں گی جب بنیا د ی قد م میر ٹ اور گڈگورننس ہو گا سیاسی ٹیم ہو یا معاشی ٹیم ریگو لیٹر ز سر کا ر ی ا دا ر وں کے بورڈ سب کو کو ٹہ سسٹم سے نکا ل کر پیشہ وارا نہ ا ہلیت سے جو ڑ نا ہو گا ۔

اخر اجا ت کی حقیقی اصلا ح یعنی پر وٹو کو ل مر اعات لا یعنی ا دا روں کے بو ر ڈ پر خر چ ہو نے وا لا پیشہ بند کیے بغیر ٹیکس بڑھا نا ظلم ہے آ ئین کو مر ضی سے تد وین و ترمیم کر نا بھی بند کر نا ہو گا حکمر ان عہد کریں کہ ملکی معیشت کو مستحکم بنا نے کیلئے میر ٹ اورگڈگورننس بنیا د ی اہمیت د ینا ہو گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محکمہ ایکسائز کی کارروائی غیر رجسٹرڈ اور ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا

ناقص صفائی پر اظہار برہمی کوڑا پوائنٹس کلیئر کرنے کا حکم

کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

ماحولیاتی چیلنجز پر ہر فرد کو درخت ضرور لگانے ہونگے ، اشفاق نذر

ایف بی آر کی ہراسمنٹ قبول نہیں: ڈاکٹرمیاںزاہد محمود

منشیات فروش گرفتار 200لٹرولائتی شراب برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان