صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی خوشاب کی کارروائیاں، کروڑوں کے جرمانے

  • سرگودھا
فوڈ اتھارٹی خوشاب کی کارروائیاں، کروڑوں کے جرمانے

خوشاب (نمائندہ دُنیا )پنجاب فوڈ اتھارٹی خوشاب نے سال 2025 کی فوڈ سیفٹی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے ، ملاوٹ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی ۔

گئیں۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 21 ہزار 700 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی، 8 ہزار 830 اصلاحاتی نوٹس جاری کیے اور 1 ہزار 687 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر ایک کروڑ 51 لاکھ 88 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔مضر صحت گوشت، ملاوٹی دودھ اور دیگر اشیاء کی سپلائی ناکام بناتے ہوئے ہزاروں کلو ناقص خوراک موقع پر تلف کی گئی جبکہ 27 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مخدوش عمارتیں: متاثرین کیلئے فلیٹس تعمیر کرینگے، وزیر بلدیات

رن فار کراچی سے شہر کا مثبت چہرہ عیاں ہوگا، مرتضیٰ وہاب

جماعت اسلامی کا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنیکا مطالبہ

پورٹ قاسم اتھارٹی اورشپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے درمیان معاہدہ

شاہ فیصل کالونی میں صاف پانی کی عدم فراہمی پرمیئرودیگرکو نوٹس

آئین وقانون کی بلاتفریق بالادستی کو یقینی بنایا جائے ، شاداب رضا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان