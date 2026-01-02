صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈھ رانجھا میں بارش سے سردی میں اضافہ ہو گیا

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا میں بارش سے سردی میں اضافہ ہو گیا

مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا) مڈھ رانجھا اور گردونواح میں موسمِ سرما کی پہلی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، تاہم موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے ۔

 طویل عرصہ سے بارش نہ ہونے کے باعث خشک سردی کے سبب شہریوں میں مختلف موسمی بیماریاں پھیل رہی تھیں جبکہ فصلات بھی منفی اثرات کا شکار تھیں۔بارش کے بعد خشک سردی کے خاتمے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے ۔ محکمہ زراعت کے ماہرین کے مطابق یہ بارش فصلات، پھلوں اور سبزیوں کے لیے نہایت سودمند ثابت ہو گی اور زرعی پیداوار پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انڈسٹریل سٹیٹ کو سہولیات سے آراستہ کرینگے ،خالد جاوید

تعلیم، صحت اور شہری سہولیات اولین ترجیح ہے :عامر کریم

خانیوال:102ملزم گرفتار،19کروڑکا مال برآمد، سالانہ رپورٹ

پولیس مقابلہ، فائرنگ تبادلے میں ڈاکو زخمی ،گرفتار

ڈسٹرکٹ ہسپتال میں لائٹنگ،انتظامات بہتر بنانے کا حکم

ڈرگ کنٹرولر کی کارروائی 4 میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان