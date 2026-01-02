صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن راجپوتاں سرگودھا کی تنظیم سازی ، فلاحی منصوبوں پر عملدرآمد جاری

  • سرگودھا
انجمن راجپوتاں سرگودھا کی تنظیم سازی ، فلاحی منصوبوں پر عملدرآمد جاری

پھلروان (نمائندہ دنیا )راؤ عبدالغفار ایڈووکیٹ چیئرمین انجمن راجپوتاں سرگودھا، راؤ طارق اسلام صدر انجمن راجپوتاں سرگودھا، رانا ارشد جنرل سیکرٹری انجمن راجپوتاں سرگودھا اور راؤ شوکت ندیم رانا انور المعروف کلاشنکوف سابق ڈی ایس پی نے پھلروان کا دورہ کیا۔

اس موقع پر چودھری ندیم چوہان کی رہائش گاہ پر تنظیم سازی کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے صدر انجمن راجپوتاں سرگودھا راؤ طارق اسلام نے کہا کہ انجمن کی قیادت سنبھالنے کے بعد سرگودھا میں راجپوت طلبہ کے لیے ہاسٹل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جبکہ ایک فری ڈسپنسری بھی قائم کی گئی ہے ، جہاں ہر خاص و عام کا مفت علاج کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ فری ڈسپنسری میں مرد و خواتین ڈاکٹرز سمیت مکمل طبی عملہ موجود ہے جو عوام کو بلا معاوضہ طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے ۔اجلاس میں سابق چیئرمین راؤ شاہد عمران، راؤ مطلوب، چوہدری ندیم چوہان، طاہر حسن ماسٹر، رانا ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر واجد علی، راؤ اویس، راؤ عبدالعزیز، رانا نعیم اور دیگر معززین سمیت کثیر تعداد میں راجپوت برادری کے افراد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کا صنعتی یونٹس کیخلاف کریک ڈاؤن ، ڈرینج لائنز میں پانی ڈالنے والوں کو نوٹس کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس کا انعقاد

ٹو بہ :عوامی ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد، ضروری احکامات جاری

شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ مسائل کا حل ترجیح :علی اکبربھنڈر

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا بھی عوامی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد

ایف ڈی اے کے ریٹائرڈ افسر کے اعزاز میںالوداعی تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان