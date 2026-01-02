صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی، 2ملزم گرفتار، ساؤنڈ سسٹم ضبط

  • سرگودھا
ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی، 2ملزم گرفتار، ساؤنڈ سسٹم ضبط

شاہ پور (نمائندہ دنیا )تھانہ شاہ پور صدر پولیس نے ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے دو ملز موں کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق اظہر اقبال سکنہ جھاوریاں کو ٹریکٹر پر غیر قانونی طور پر سپیکر لگا کر گانے بجاتے ہوئے گرفتار کیا گیا جبکہ حامد علی کو کلمہ چوک سے رکشہ پر گانے بجاتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی ساؤنڈ سسٹم تحویل میں لے لیا۔پولیس نے ملزمان کے خلاف ساؤنڈ ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مخدوش عمارتیں: متاثرین کیلئے فلیٹس تعمیر کرینگے، وزیر بلدیات

رن فار کراچی سے شہر کا مثبت چہرہ عیاں ہوگا، مرتضیٰ وہاب

جماعت اسلامی کا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنیکا مطالبہ

پورٹ قاسم اتھارٹی اورشپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے درمیان معاہدہ

شاہ فیصل کالونی میں صاف پانی کی عدم فراہمی پرمیئرودیگرکو نوٹس

آئین وقانون کی بلاتفریق بالادستی کو یقینی بنایا جائے ، شاداب رضا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان