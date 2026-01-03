صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں بجلی بند رکھنے کا شیڈول جاری

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)ایگزیکٹو انجینئر فیسکو ڈویژن جوہرآباد نے 5، 7، 12 اور 14 جنوری کو ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں بجلی بند رکھنے کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔

شیڈول کے مطابق 5 جنوری کو سیٹلائٹ ٹاؤن، سرگودھا روڈ، گنجیال، پدھراڑ، ہڈالی آدھیکوٹ؛7 جنوری کو سول لائن، کٹھہ سگھرال، قائدآباد سٹی، پیل، جابہ، اوبھل، مٹھہ ٹوانہ، نورپور؛12 جنوری کو سیٹلائٹ ٹاؤن، سرگودھا روڈ، گنجیال، پدھراڑ، وٹو، ہڈالی آدھیکوٹ؛جبکہ 14 جنوری کو سول لائن، کٹھہ سگھرال، قائدآباد سٹی، پیل، جابہ، اوبھل، مٹھہ ٹوانہ اور نورپور تھل میں صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک بجلی بند رہے گی۔

 

