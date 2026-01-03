صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیا نمائندگان پر قومی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں: اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل

  • سرگودھا
بھلوال (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں میڈیا نمائندگان کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہیں۔۔۔

اور اہلِ قلم نے ہمیشہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔وہ سرگودھا یونین آف جرنلسٹس دستور کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے نومنتخب صدر ذوالفقار ہاشمی، جنرل سیکرٹری محمد بلال مون سمیت دیگر عہدیداران سے حلف لیا اور توقع ظاہر کی کہ نو منتخب قیادت اعلیٰ صحافتی روایات کے فروغ کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی۔

 

