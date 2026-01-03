صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں میں 15 سال سے سلاٹر ہاؤس غیر فعال، شہریوں کی صحت داؤ پر

  • سرگودھا
کندیاں میں 15 سال سے سلاٹر ہاؤس غیر فعال، شہریوں کی صحت داؤ پر

کندیاں (نمائندہ دنیا)مقامی اور تحصیل انتظامیہ کی مسلسل غفلت اور نااہلی کے باعث کندیاں میں 15 سال قبل قائم کیا جانے والا سرکاری سلاٹر ہاؤس تاحال فعال نہ ہو سکا۔۔۔۔

 جو اس وقت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے ۔سلاٹر ہاؤس کی عدم فعالیت کے باعث قصابوں نے گھروں کو غیر قانونی ذبح خانے بنا لیا ہے ، جہاں لاغر اور بیمار جانور ذبح کر کے شہر میں گوشت فروخت کیا جا رہا ہے ۔ اس صورتحال کے باعث شہریوں کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ناقص اور بیمار جانوروں کے گوشت سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ، تاہم متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اہلِ علاقہ نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سلاٹر ہاؤس کو فوری فعال کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ صحت و ماحولیات کی غفلت ، نشاط آباد پل کے قریب میڈیکل ویسٹ پھینک دیا گیا

مضر صحت خوراک بنانیوالوں کو 28 کروڑ کے جرمانے

کمشنر کا شہر بھر کا دورہ، الائیڈ ہسپتال ٹو کے نئے بلاک کا معائنہ

فیڈ ملز کی انسپکشن، لائیوسٹاک ایکٹ پر عملدرآمد کا جائزہ

گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

کمشنر نے گراؤنڈ واٹر ریچارج ویل کی سائٹس کا دورہ کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن