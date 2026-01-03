صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں پوسٹ آفس میں گیس بلز جمع کروانے کے باوجو د جرمانے ، صارفین

  • سرگودھا
کندیاں پوسٹ آفس میں گیس بلز جمع کروانے کے باوجو د جرمانے ، صارفین

کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں پوسٹ آفس میں سوئی گیس کے بل بروقت جمع کروانے کے باوجود صارفین کے بلوں میں دوبارہ جرمانے شامل کیے جا رہے ہیں۔۔۔

جس کے باعث گیس صارفین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔متاثرہ صارفین کے مطابق وہ بار بار پوسٹ آفس کے چکر لگا چکے ہیں مگر انہیں تسلی بخش جواب نہیں دیا جا رہا۔ پوسٹ آفس عملہ صارفین کو میانوالی سوئی گیس آفس سے بل ایڈجسٹ کروانے کا مشورہ دے رہا ہے جو غریب عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث ہے ۔عوامی حلقوں نے سوئی گیس اور محکمہ ڈاک کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر بلوں کی درستگی کی جائے اور شہریوں کو غیر ضروری چکروں سے بچایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن