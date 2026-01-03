نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے شہری کو لوٹ لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے ٹاٹا مارکیٹ میں عمیر نامی شہری کو نامعلوم نوسر بازوں نے روک لیا اور خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے اس سے نقدی اور موبائل فون ہتھیانے کے بعد دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔
