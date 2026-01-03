صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہل خانہ نے مزاحمت کر کے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی

  • سرگودھا
اہل خانہ نے مزاحمت کر کے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حویلی نتھوکہ کے رہائشی محمد حسین کے گھر گزشتہ شب نقاب پو ش ڈاکو گھس آئے ، تلاشی لینے کے دوران محمد حسین نے مزاحمت کی تو ایک ملزم نے اسے تشدد کا نشانہ بنا نا شروع کر دیا شورواویلہ پر ملزمان فرار ہو گئے ۔اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ۔

حویلی نتھوکہ کے رہائشی محمد حسین کے گھر گزشتہ شب نقاب پو ش ڈاکو گھس آئے ، تلاشی لینے کے دوران محمد حسین نے مزاحمت کی تو ایک ملزم نے اسے تشدد کا نشانہ بنا نا شروع کر دیا شورواویلہ پر ملزمان فرار ہو گئے ۔

اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن