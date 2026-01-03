صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈھ رانجھا اور گردونواح میں شدید دھند ،حد نگاہ انتہائی کم

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا اور گردونواح میں شدید دھند ،حد نگاہ انتہائی کم

ڈرائیور ز کو گاڑیاں چلانے میں مشکلات کا سامنار ہا ، موٹر وے بند رہی ۔۔۔۔

مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا اور گردونواح میں شدید دھند چھائی رہی ،حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے آمد روفت بھی متاثر رہی۔مڈھ رانجھا اور گردونواح میں جمعرات کی رات کو شدید دھند چھاگئی جوجمعہ والے دن بھی دھند کا راج رہا ،دن بھر مطلع ابر آلود رہا۔دھند چھائے رہنے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ۔شدید دھند کی بناء پر ٹریفک کیلئے موٹر وے بند رہی دھند میں ڈرائیور ز کو گاڑیاں چلانے میں مشکلات کا سامنار ہا ۔آمد روفت متاثر ہونے سے ضروری سفر کرنے والے مسافروں کو مسائل درپیش رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے :شہریوں سے ترقیاتی کاموں کے عوض فیس وصولی

6ماہ :لیسکونادہندگان سے 1ارب 67کروڑ وصول

قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس، تمام ایجنڈے متفقہ طور پر منظور

وفاقی افسروں کی صوبوں میں تعیناتی غیر قانونی :حکومتی ارکان

پی بی ٹی ای :امتحانات کی شفافیت کیلئے نیاطریقہ کار متعار ف

1سال : 51لاکھ شہریوں کے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس بنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن