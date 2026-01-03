گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن
گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشنبھاری مشینری کے ذریعے پختہ تجاوزات کو مسمار کیا گیا ، سامان قبضہ میں لے لیا۔۔۔
فیصل آباد (نیوز رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے ہر قسم کی تجاوزات کا خاتمہ کر کے عوامی مشکلات کا ازالہ کر دیا۔ کارروائی کے دوران بھاری مشینری کے ذریعے پختہ تجاوزات کو مسمار کیا گیا جبکہ عوامی راستوں پر رکھا گیا کاروباری سامان اٹھا کر تحویل میں لے لیا گیا۔ تجاوزات میں ملوث 10 دکانداروں کے چالان سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دئیے گئے ۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے گلستان کالونی اکبرآباد چوک سے تجاوزات فوری طور پر ختم کرنے کے احکامات جاری کیے ۔