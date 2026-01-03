صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوہرے قتل کا ملزم پولیس کو جُل دے کر فرار ہوگیا

  • سرگودھا
دوہرے قتل کا ملزم پولیس کو جُل دے کر فرار ہوگیا

شاہ پور صدر(نامہ نگار نگار )سردار پور مورووالہ کے دوہرے قتل کے مقدمہ میں ملوث مرکزی ملزم صفی اللہ اپنے ساتھی کے ہمراہ پولیس کو جُل دے کر فرار ہو گیا ، قتل کے مرکزی ملزم کو پناہ دینے پر مختار سکنہ گرین ٹاون پر مقدمہ درج۔۔۔

پولیس تھانہ شاہ پورصدر کو بذریعہ مخبر اطلاع ملی کہ سردار پور مورووالا دوہرے قتل کا مرکزی ملزم صفی اللہ اس وقت اپنے رشتہ دار مختار کے ہمراہ پاک سرائے ہوٹل پر موجود ہے ، پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے ریڈ کیا تو صفی اللہ اور مختار فصلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ،اشتہاری کو پناہ دینے پر مختار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن